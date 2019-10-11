شنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب العدوان التركي على شمال شرق سوريا، قائلة إن النظام التركي يتباهى بانتهاكات جيشه بحق السوريين وقتل الأبرياء، وأردوغان مجرد أداة لبعض الأنظمة الأخرى.

ووصفت الشوباشي، خلال حوارها في برنامج "الآن"، الذي يُعرض عبر شاشة "extra news"، أردوغان بـ أسود القلب والعقل، "لذلك ستكون نهايته مأساوية وسوداء".

وأضافت: "أردوغان مش إنسان، وعنده طموح هو مش قده، المفروض يخلي طموحه على قده، أردوغان اتجنن لما ضاع منه حلم الخلافة"، مناشدة الشعب المصري بضرورة مقاطعة المنتجات التركية، "لو في دواء تركي هيحييني مش هاخده".

وأشارت إلى أن مصر تُعد العقبة الأكبر أمام أردوغان لتحقيق حلمه في الخلافة، واصفة ممارساته داخل تركيا بـ "الممارسات النازية".