"الجندي" مهاجما الإخوان بعد العدوان التركي: أين أنتم يا عبدة الليرة؟

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من ردود فعل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على العدوان التركي على شمال سوريا، حيث ذكر إن المأجورين الذين باعوا أوطانهم وجيش بلادهم الآن لا يستطيعون الحديث لأنهم هم المنافقون، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وسخر "الجندي" من عناصر الإخوان قائلا: "يا من كنتم تتهمونا بالنفاق، يا شيوخ الريال القطري والليرة التركية، والدولار الأمريكي، الآن أنتم عمي، خرس، بكم، لا يتكلمون لا يسمعون، ربنا يمهل ولا يهمل، هم لا يعنيهم وطنهم، هذه الفتنة كاشفة، كل واحد شايف مين المنافق واللى بيطبل".

وتابع: "المسألة واضحة، بلد مسلمة يحدث فيها ما يحدث وهم لا يستطيعون الكلام، لأنهم يعلمون جيدا أنهم لو نطقوا كلمة مخالفة لهوى أسيادهم ستعصف بهم، والحديث عن الوطن ليس معناه حديث في سياسة، وعاشت مصر ورئيس مصر وشعب وجيش مصر".