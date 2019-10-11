الجندي: قلوبنا مع الشقيقة سوريا.. نتمنى السلامة لأراضيها ومواطنيها

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يتابع الأحداث المحلية والعالمية بكل حزن، لكنه لا يستطيع الخوض في هذه الأمور لأنها سياسية، وأن برنامجه ليس له علاقة بالسياسة، مضيفًا: "أحداث المنطقة العربية والعالمية وما خارج الوطن، لا علاقة للشيوخ بها"، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وأضاف "الجندي": "نحن وطننا وأمتنا جمهورية مصر العربية، يعنينا ما يعنيها ونتعاطف مع الجميع ويحزننا ما يحيق بأي بلد عربي مسلم، أو أي إنسان يُعتدى عليه، قلوبنا مع الشقيقة العزيزة، الغالية سوريا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى لها، السلامة لأراضيها ومواطنيها".

من ناحية أخرى، أكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الرقابة المجتمعية ضرورة للتصدي للأزمات التي تواجه المجتمع المصري، ولا يجب الإنصات للخطاب السلبي في المجتمع، مضيفًا: "ربنا هيحاسبنا على سلبيتنا في مواجهة أزمات المجتمع"، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ".

وتابع: "أي إرهابي، بيبقى طالع من منطقة سكنية، لو كل أهل المنطقة دي أبلغوا المختصين عنه، سنتفادى العمليات الإرهابية".