هنأ الفنان صابر الرباعي زوجته إخلاص بمناسبة عيد ميلادها، ونشر الرباعي صورة جديدة تجمعه بزوجته، عبرحسابه الشخصي على إنستجرام.

ووجه الرباعي رسالة لزوجته، قائلا: "‏إلى من سكنت قلبي وملكت روحي أقول لك بمناسبة عيد ميلادك، كل عام وأنت الزوجة والرفيقة والصديقة والملهمة وسيدة قلبي، متمنيا لك الصحة وطول العمر ويخليك لنا ولأطفالنا".

وتزوج الفنان صابر الرباعي من زوجته الثانية إخلاص، والتي كانت تعمل مضيفة طيران تونسية في عام 2013، وأنجب منها مولودها الأول عام 2014، وأطلق عليه اسم "جود هادي"، وفي 2016 رزق صابر الرباعي بمولوده الثاني من إخلاص وأطلق عليه اسم أمير.

يذكر أن الفنان صابر الرباعي لديه طفلين من زوجته السابقة، وهما إسلام وصفاء.