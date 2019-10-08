نجوم الغناء العربي يلتقون في حفلات موسم الرياض 2019

"موسم الرياض" يأتي ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية وتهدف لتعزيز السياحة بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث سيبدأ الموسم في 11 أكتوبر الجاري ومستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

ويقام الموسم الترفيهي الذي يتوقع القائمون عليه استقطابه لـ20 مليون زائر منهم 4 ملايين من سكان مدينة الرياض، في 12 منطقة هي جامعة الأميرة نورة، بوليفارد الرياض، الجنادرية، ملعب الملك فهد، حي الملك عبدالله المالي، الحي الدبلوماسي، الملز، المربع، وادي حنيفة، منتجع نوفا، قصر الحكم، الثمامة والدرعية.

ومن ضمن فعاليات الموسم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، أبرزها "ليالي المحروسة" وهي عبارة عن مجموعة حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم فيها أغاني أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج في منطقة الرياض بوليفارد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.

ومن الحفلات التي سيشهدها الموسم، "ليلة السندباد" للمطرب راشد الماجد، و"ليلة ياسر بوعلي"، وليلة "الأغنية الخليجية" مع رابح صقر، وليلة "البرنس" للمطرب ماجد المهندس، وليلة الموسيقار ممدوح سيف.

أما الليلة التي يطلق عليها ليلة "عبدالرحمن بن مساعد"، ويشارك فيها عدد من أكبر مطربي وفناني العرب، هم النجم محمد عبده والنجمة أصالة وحسين الجسمي، بالإضافة إلى المطرب عبادي الجوهري.

يشهد الموسم عدد من الحفلات الأخرى التي يشترك فيها نجوم الغناء العربي، مثل حفل تامر حسني ونانسي عجرم يوم 18 أكتوبر في منطقة الرياض بوليفارد، وحفلة صابر الرباعي ونوال الزغبي وأصالة نصري يوم 28 نوفمبر في الرياض بوليفارد كذلك، وحفلة تجمع كلًا من نجوى كرم وعاصي الحلاني وديانا حداد وملحم زين.

حفلة أخرى كذلك في الرياض بوليفارد تجمع كلًا من راغب علامة وشيرين عبدالوهاب ووليد توفيق يوم 14 نوفمبر، ويجتمع محمد حماقي مع النجمة أنغام يوم 5 ديسمبر، كما يظهر القيصر كاظم الساهر مع الفنان وليد الشامي في حفل يوم 12 ديسمبر، في مسك ختام الحفلات الغنائية لنجوم العرب في موسم الرياض 2019.