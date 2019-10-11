شهدت دار الحكمة خلال الساعة الأولى منذ بدء التصويت على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، إقبالا كثيفا من أعضاء النقابة للإداء بأصواتهم، وسط تواجد أبرز المرشحين الدكتور حسين خيري والدكتور صلاح سلام والدكتور جمال شعبان.

وكانت عملية الاقتراع بدأت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات والنقابة العامة، وممثلي المناطق، حيث من المقرر أن يستمر التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وترشح 16 طبيبا على مقعد النقيب العام، و77 مرشحًا على مقعد العضوية بمجلس النقابة العامة التي يجري عليها الانتخاب والبالغ عددها 12 مقعدًا.

ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء 293 ألفا و588 طبيبًا، لكن من لهم حق التصويت وسددوا الاشتراكات ما يقرب من 200 ألف طبيب، وذلك في 27 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، حيث تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي يشارك فيه 56 مستشارا من النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات بعد غلق صناديق الاقتراع بمقرات اللجان في المحافظات، على أن تعلن نتائج النقابات الفرعية في اليوم نفسه، بينما يتم إعلان نتيجة النقابة العامة فور وصول محاضر نتائج جميع الفرعيات بالمحافظات إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

ويتسلم الناخب سبع بطاقات انتخاب، كل بطاقة مدون بها أسماء جميع المرشحين على هذا المستوى، كالتالي:

- نقيب عام " اسم واحد".

- نقابة عامة أكثر من 15 سنة قيد "3 أسماء".

- نقابة عامة أقل من 15 سنة قيد "3 أسماء".

- قطاع جغرافى "اسم واحد".

- نقيب نقابة فرعية "اسم واحد".

- نقابة فرعية أكثر من 15 سنة قيد "اثنان فقط في جميع المحافظات، ماعدا الإسكندرية مطلوب ثلاثة، أما القاهرة فمطلوب أربعة".

- نقابة فرعية أقل من 15 سنة قيد "اثنان فقط في جميع المحافظات، ما عدا الإسكندرية مطلوب ثلاثة، أما القاهرة فمطلوب أربعة".

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه يكون الصوت باطلا إذا انتخب عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب والموضح بكل بطاقة الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات 6 قوائم رئيسية وهي" الاستقلال، والمستقبل، والأمل والتقارب، وأطباء مصر، الحكماء"، ويترأس الدكتور حسين خيري النقيب الحالي للأطباء، قائمة الاستقلال بترشحه نقيبا للمرة الثانية، بينما يترأس قائمة المستقبل، الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة الحالي، على مقعد النقيب العام، أما قائمة التقارب، فيترشح على رأس القائمة الدكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة وأستاذ جراحة القلب، على مقعد النقيب العام، والقائمة الرابعة، "أطباء مصر"، والتى يرأسها الدكتور أحمد رؤوف، أستاذ طب الأعصاب للأطفال، على مقعد النقيب العام، وأخيرا القائمة الخامسة، "الحكماء"، ويتزعمها الدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء شمال سيناء، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، كنقيب عام للأطباء، ويتنافس الدكتور جمال شعبان بقائمة الأمل.

وشملت قائمة المرشحين على مقعد النقيب أيضا كل من: الدكتور أبوالمجد الهواري، والدكتور أحمد شوشة، والدكتورة أمنية إبراهيم، والدكتور على كامل، والدكتور محسن عماد الدين سالم، والدكتور محمد سالم، والدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد شوكت الأخضر، والدكتور محمد عبدالعاطي، والدكتور معتصم شريف، والدكتور هشام فتحي.