مطار سانت كاترين يستقبل المشاركين في المؤتمر الدولي للسياحة الدينية

استقبل مطار سانت كاترين، صباح اليوم، الوفود المشاركة في الدورة الخامسة لاحتفالية ملتقى الأديان تحت شعار "هنا نصلي معا"، والمقرر تنظيمه بمدينة سانت كاترين حتى 12 أكتوبر الجاري، في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدني بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر بكل أنشطتها بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والجهات المعنية.

وقال الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن الحدث يأتي تزامناً مع أعمال تطوير مطار سانت كاترين، والتي شملت رفع كفاءة الممر الرئيسي والترمك والاستراحة المخصصة لاستقبال السائحين، وساحة انتظار السيارات، إضافة إلى زيادة مجموعات العمل في المطار؛ لتقديم وتسهيل كل إجراءات سفر ووصول الوفود المشاركة في الملتقى، والذي يأتي وفقًا لتوجيهات وزارة الطيران، في تقديم كل أوجه الدعم للوفود المشاركة، والعمل على خروج الملتقى بصورة عالمية مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية والتاريخية وإرسال رسالة سلام إلى العالم أجمع لترسيخ مفهوم تسامح الأديان.