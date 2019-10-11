وصل منذ قليل جثمان المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، إلى تونس، بعد وفاته إثر أزمة قلبية، ليواري الثرى بمسقط رأسه في تونس.

وكان في استقبال جثمان الماجري، الفنان منذر ريحانة الذي دخل في نوبة بكاء شديدة.

وغيب الموت المخرج التونسي شوقي الماجري، فجر أمس الخميس، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة جرى نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة ليتم إعلان وفاته، عن عمر يناهز الـ 58 عاما.

وكان المخرج الراحل شوقي الماجري، يتواجد في القاهرة من أجل التحضير لمسلسل جديد، واستجابت السفارة التونسية بالقاهرة لأسرة "الماجري"، وسرعان ما جرى إنهاء إجراءاته لنقله إلى مثواه الأخير في تونس.

شوقي الماجري من مواليد نوفمبر 1961، وقدم العديد من الأعمال التي تعلق بها الجمهور في الوطن العربي، أبرزها "أسمهان" و"سقوط حر" و"مملكة النمل"، وأعمال أخرى كثيرة أسعدت الملايين من عشاق السينما والتليفزيون.