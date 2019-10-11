جثمان المخرج شوقي الماجري يغادر القاهرة متوجها إلى تونس

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، جثمان المخرج الراحل شوقي الماجري، إلى تونس، بعد وفاته إثر أزمة قلبية، ليوارى الثرى بمسقط رأسه في تونس.

وكشفت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، أن قرية البضائع بالمطار أنهت جميع إجراءات نقل الجثمان، على متن الرحلة المصرية رقم 875، المتجهة إلى تونس، وسط دعم مستمر من قبل السفارة التونسية بالقاهرة.

كان جثمان المخرج الراحل، وصل مطار القاهرة الدولي مساء أمس الخميس وسط حالة من الحزن.

وغيب الموت المخرج التونسي شوقي الماجري، فجر أمس الخميس، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة ليتم إعلان وفاته، عن عمر يناهز الـ 58 عاما.

وكان المخرج الراحل شوقي الماجري، يتواجد في القاهرة من أجل التحضير لمسلسل جديد، واستجابت السفارة التونسية بالقاهرة لأسرة "الماجري"، وسرعان ما تم إنهاء إجراءاته لنقله إلى مثواه الأخير في تونس.

شوقي الماجري من مواليد نوفمبر 1961، وقدم العديد من الأعمال التي تعلق بها الجمهور في الوطن العربي، أبرزها "أسمهان" و"سقوط حر" و"مملكة النمل"، وأعمال أخرى كثيرة اسعدت الملايين من عشاق السينما والتليفزيون.