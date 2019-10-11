انتقد الشيخ أحمد البهي، من علماء وزارة الأوقاف، توظيف نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمنابر في عدوانه علي سوريا، مشيرا إلى توجيه النظام التركي المنابر للدعاء لحملته العسكرية في سوريا.

وقال البهي لـ"الوطن" إن أردوغان يعيش دور الفاتح العثماني ويسعى لتحقيق مصالحه من خلال عودة الخلافة العثمانية والتي تطلب مساندة الشيوخ ودعم الدين، واستخدام الدين مطية لتحقيق مصالح الصراع السياسي، وأضاف أن هذا الديكتاتور العثماني لا يحظي بالشعبية الكبري في تركيا، واصفا مشايخ وعلماء تركيا بدعاة السلاطين، مستغربا من استسلامهم للأغراض الأردوغانية الخبيثة، وتابع :" أصبحوا آله رخيصة لتحقيق أهداف تلك الحرب الدائرة ما بين مسلمين ومسلمين".