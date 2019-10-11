تزايد الإقبال من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الأطباء، بمحافظة الفيوم، على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالمحافظة، والنقابة العامة، قبيل إغلاق لجان الاقتراع أبوابها في تمام الخامسة.

ووقف الأطباء والطبيبات في طوابير أمام مدخل مقر الاقتراع بنادي محافظة الفيوم، في انتظار دورهم، للإدلاء بأصواتهم ، وجلس عدد من المصوتين على مقاعد داخل المقر الانتخابي، لاختيار مرشحيهم في استمارات التصويت المخصصة للنقابة العامة، والنقابة الفرعية، ووضعت 3 صناديق اقتراع من بينها صندوق للوافدين.

ويخوض المنافسة في هذه الانتخابات، على مقعد نقيب نقابة الأطباء الفرعية بالفيوم، كلا من: صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية المشرفة على معهد أورام الفيوم، وعلي كساب، وممدوح راغب، نقيب أطباء الفيوم الحالي، بعد انسحاب الدكتور خالد الخشاب "عميد كلية الطب بالفيوم" من سباق الانتخابات.

وعلى مستوى مقاعد المجلس لأكثر من 15 سنة، يخوض المعركة الانتخابية، كلا من أماني طه الجندي، ودينا الحادقة، ومحسن جمعة عبد العاطي، ومحمد إبراهيم أبو سعاد، وهو من مركز سنورس، ويعمل أستاذ مساعد بجامعة الفيوم، وكان عضوا بمجلس الشوري عن حزب النور السلفي، ومحمد عبدالله علي حسن.

ويخوض المنافسة تحت أقل من 15 سنة، كلا من أحمد رشوان ربيع، وأحمد رضا مصطفى رشدي، ورامي مجدي عدلي، وعلي عبدالله طه الشريف، ووليد نصر، المدرس بكلية الطب بجامعة الفيوم.أما على مستوى منطقة شمال الصعيد أكثر من 15 سنة، فيخوض المنافسة، المرشحون حمدي النبوي، وطارق الخولي، وعماد سمير شحاته، ومحمد إبراهيم أبو سعاد، ومؤمن عبدالخالق.

وعلى مستوى النقيب العام، يخوض المعركة الانتخابية، كلا من أبو المجد الهواري، وأحمد رؤوف، وأحمد شوشة، وأسامة عبدالحي، وأمنية إبراهيم، وجمال شعبان، وحسين خيري، وصلاح سلام، وعلي كامل، ومحسن عماد الدين سالم، ومحمد سلامة، ومحمد شوكت الأخضر، ومحمد نصر، ومحمود عبدالعاطي، ومعتصم الشريف، وهشام فتحي.

وتشكلت عدد من القوائم الانتخابية، للمنافسة بين المرشحين على المقاعد الشاغرة، وعلى رأسها قائمة المرشح الدكتور ممدوح راغب، المرشح على مقعد النقيب الفرعي للفيوم، وتضم كلا من الدكتور محسن جمعة، ود.أماني طه، على مقعدين فوق السن، وكلا من الدكتور وليد نصر، المدرس بكلية الطب بجامعة الفيوم، والدكتور أحمد رضا، للتنافس على مقعدي تحت السن، وذلك في منافسة قوائم أخرى غير مكتملة المرشحين.