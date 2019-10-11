قائد الأركان الأمريكي: لا مؤشر لوقف العدوان التركي على سوريا

قال قائد هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلاي، اليوم، إن العدوان التركي البري في سوريا ضد القوات الكردية لا يزال "محدودا نسبيا".

وأضاف ميلاي، خلال مؤتمر صحفي، أن الأتراك "وجهوا ضربات مدفعية وأطلقوا نيران دباباتهم من الجانب الشمالي من الحدود، أما القوات التي ذهبت إلى الجنوب (الجانب السوري)، فنعتقد أنها محدودة نسبيا بوصفها قوات برية".

وتابع: "لا نرى أي مؤشر أو تمهيد لوقف تدخلهم العسكري".

وقال وزير الدفاع الامريكي، مارك إسبر، اليوم، إن الأتراك الذين يقومون بعملية عسكرية ضد مقاتلين أكراد في شمال سوريا، لم يظهروا أي مؤشر إلى استعدادهم لوقف الهجوم.

وأضاف إسبر، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "ليس لدي أي مؤشر إلى أنهم يرغبون في التوقف"، موضحا أنه يستند في ذلك إلى فحوى مكالمة هاتفية الخميس مع نظيره التركي خلوصي أكار.