شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من إطارات السيارات الكاوتشية ومستحضرات التجميل، مجهولة المصدر، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق لحماية للمواطنين.

وقال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين، إنه جرى ضبط أعداد من كاوتش سيارات ملاكي معاد تجديده وبيعه على أنه استعمال خارج في واقعة غش تجاري للمستهلك، كما جرى تحرير محاضر حيازة وبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.

وتابع، "سعدالله"، أنه جرى ضبط نحو 12 دستة رموش صناعية، و50 برطمان مرطب بشرة، وعدد 30 برطمان خلطة للبشرة، و13 علبة بودرة وجه، و2000 علبة طلاء أظافر ماركات مختلفة، وحيازة وبيع عدسات لاصقة، و12 طقم عدسات، و60 دستة رموش صناعية. وأكد أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة، والتحفظ على الكميات المضبوطة.