وصل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، جثمان الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الذي وافته المنيه أمس الأول الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، قادما من جنيف ليوارى الثرى في مثواه الأخير.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن جثمان وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل، وصل على متن رحلة مصر للطيران القادمة من جنيف، وجار إنهاء إجراءات خروجه من المطار.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على جثمان وزير الاتصالات الأسبق، ظهر غدا السبت، بمسجد الحصري في 6 أكتوبر والعزاء الإثنين مساء بمسجد عمر مكرم.

كان الدكتور طارق كامل تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وضع خلالها استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق من خلالها القطاع طفرات نمو غير مسبوقة أشادت بها المؤسسات الدولية، وأطلق عددًا من المبادرات القومية الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في نشر تطبيقات واستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع المصري، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب وإعداد كوادر من القيادات المتخصصة المتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.