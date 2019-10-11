أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بقنا، عن فوز الدكتور أيمن خضاري، بمقعد نقيب أطباء قنا بعدد أصوات بلغت 235 صوتا.

فيما فاز بمقعدي فوق السن كل من الدكتور محمد الديب بعدد أصوات بلغت 244 صوتا، والدكتور أحمد الزقيم بعدد أصوات 270 صوتا.

وفاز بمقعدي تحت السن كل من الدكتور عبدالقادر هاشم بـ223 صوتا، والدكتور أشرف الهواري بـ297 صوتا.

يذكر أن عدد الأطباء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات نقابة قنا، يبلغ 3031 طبيبا، يدلون بأصواتهم من خلال لجنة واحدة بمقر نقابة التجاريين بمدينة قنا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، أعلنت في التاسعة صباحًا، فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، واستمر التصويت حتى الخامسة مساء الجمعة.

وتجرى عمليات التصويت والفرز تحت إشراف قضائي، من خلال مشاركة 56 مستشارًا من النيابة الإدارية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عمليات التصويت في مقرات اللجان في المحافظات، على أن تعلن نتائج النقابات الفرعية في نفس اليوم، إلا أن النقابة العامة سيتم إعلانها رسميًا فور وصول كشوفات نتائج المحافظات إلى اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، والذي قد يستغرق يومين بعد انتهاء الفرز.

ويتنافس على منصب نقيب عام الأطباء، 16 مرشحًا، على رأسهم النقيب الحالي الدكتور حسين خيري الذي ترشح للمرة الثانية، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة، والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، والدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب ونقيب الأطباء بمحافظة الجيزة، والدكتور أحمد رؤوف أستاذ طب الأعصاب للأطفال.

وشملت قائمة المرشحين على مقعد النقيب أيضًا كلًا من: الدكتور أبوالمجد الهواري، والدكتور أحمد شوشة، والدكتورة أمنية إبراهيم، والدكتور صلاح سلام، والدكتور علي كامل، والدكتور محسن عمادالدين سالم، والدكتور محمد سالم، والدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد شوكت الأخضر، والدكتور محمد عبدالعاطي، والدكتور معتصم شريف، والدكتور هشام فتحي.