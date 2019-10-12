قال محمد جمعة، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن العدوان التركي على شمال سوريا سيرفع عدد اللاجئين السوريين بالدول الأخرى، لافتا أن تركيا لم تقدم أي ضمانات لعدم نزوح المدنيين.

وأضاف جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن التركيز التركي الآن في المنطقة منحصر بين تل أبيض ورأس العين لمسافة تمتد لـ120 كيلومتر، وأغلب قاطنيها من العرب، مؤكدا أن أرودغان سيحاول خطب ود العشائر العربية، وتأسيس صراع عربي كردي في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن الصراع العربي الكردي سيؤدي إلى خلط الأوراق مع موجات أخرى من النزوح، واستغلال التنظيمات الإرهابية لهذا الصراع.

وحذر من إمكانية خروج عناصر "داعش" من سجون قوات سوريا الديموقراطية، لافتا أن "رويترز" أعلنت فرار 5 عناصر من عناصر "داعش" من أحد السجون في سوريا.

وأشار إلى أن عناصر "داعش" ستلجأ للتمرد داخل السجون، تزامنًا مع الهجمات التركية، مؤكدا صعوبة السيطرة عليها فيما بعد.

كانت تركيا قد استهدفت سجنا يضم عناصر من تنظيم "داعش" في مدينة القامشلي.