ترامب يفوض وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على تركيا

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على أمر تنفيذي يفوض وزارة الخزانة في فرض عقوبات تستهدف ردع تركيا عن أي عمل عسكري هجومي إضافي شمال شرقي سوريا، مضيفا، في مؤتمر صحفي، أن هذا الأمر التنفيذي سيفوض وزارة الخزانة، بالتشاور مع الرئيس ووزير الخارجية، سلطة تعيين الأفراد والكيانات في حكومة تركيا المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإجراءات التي تؤدي إلى مزيد من التدهور في السلام والأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا.

وأشار منوتشين، إلى أنه سيتم، بموجب الأمر ذاته، منح وزير الخزانة سلطة فرض عقوبات ثانوية على من لهم صلة بتعاملات مهمة مع الأفراد والكيانات المعينة من حكومة تركيا، موضحا "بتوجيه من الرئيس ترامب، سنستهدف أفرادًا أو إدارات تركية محددة حسب الحاجة، وهذا إشعار للبنوك والأطراف الأخرى لتكون على علم بالإجراءات المحتملة".

وتشنّ تركيا، منذ الأربعاء الماضي، هجوماً عسكرياً على الشمال السوري، ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي أبدت خشيتها من أن يُؤدي ذلك في عودة تنظيم داعش الإرهابي، الذي تحتجز قوات سوريا الديموقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات مكتظة.