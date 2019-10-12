تقرير "نيوزويك" يبرز تعرض القوات الأمريكية لإطلاق نار من الجيش التركي

أطلقت القوات التركية النيران على أراضٍ قريبة من تمركز القوات الأمريكية الخاصة بالقرب من مدينة عين العرب "كوباني" في سوريا وذلك خلال عدوانها على الأراضي السورية بعد أيام من إخبار الرئيس دونالد ترامب لنظيره التركي بأنه سيسحب القوات الأمريكية من مواقع معينة في المنطقة، وقال مسؤول كبير في البنتاجون إن قصف القوات التركية كان قاسياً لدرجة أن أفراد القوات الأمريكية فكروا في إطلاق النار دفاعاً عن النفس وفقا لـ"نيوزويك".

وفي تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية إستعرض عملية إطلاق النار التركية بالقرب من القوات الأمريكية.

وعلمت "نيوزويك" من خلال مسؤول مخابرات كردي عراقي ومسؤول كبير في البنتاجون أن القوات الخاصة المتمركزة على تلة مشتنور في مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية تعرضت لنيران المدفعية من القوات التركية التي قامت بما يسمى "عملية ربيع السلام" ضد المقاتلين الأكراد، وقد تم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وانسحبت القوات الخاصة بمجرد توقف القصف، وذكرت مجلة "نيوزويك" في وقت سابق يوم الأربعاء أن قواعد الاشتباك الحالية للقوات الأمريكية ما زالت تتمحور حول الدفاع عن النفس وأنه لم يصدر أي أمر من البنتاجون للانسحاب الكامل من سوريا.

وقال مسؤول البنتاجون إن القوات التركية يجب أن تكون على دراية بالمواقع الأمريكية، ولم يستطع المسؤول تحديد العدد الدقيق للأفراد الموجودين ، لكنه أشار إلى أن "أعدادهم أقل من مستوى الشركة" ، لذلك يتراوح ما بين 15 و 100 جندي.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانًا رداً على تقرير مجلة "نيوزويك"، تنفي أن يكون جيشها قد استهدف القوات الأمريكية، أكدت الوزارة أن "المواقع الحدودية التركية جنوب سوروك تعرضت لدخكا وقذائف الهاون من التلال الواقعة على بعد حوالي 1000 متر جنوب غرب مركز مراقبة أمريكي".

وأضاف البيان "لم تفتح تركيا النار على مركز المراقبة الأمريكي بأي شكل من الأشكال، تم اتخاذ جميع الاحتياطات قبل إطلاق النار من أجل منع أي ضرر للقاعدة الأمريكية. وكإجراء وقائي ، توقفنا عن إطلاق النار عند تلقي معلومات من الولايات المتحدة نرفض بشدة الادعاء بأن قوات الولايات المتحدة أو قوات التحالف أطلقت النيران عليها".

ولكن البنتاجون أكد فيما تعرض القوات الأمريكية لإطلاق النيران التركية، حيث قال المتحدث باسم البحرية الكابتن بروك ديوالت: "القوات الأمريكية في محيط كوباني بعين العرب تعرضت لنيران المدفعية من المواقع التركية في حوالي الساعة 9 مساءً يوم 11 أكتوبر".

وأضاف البيان: "وقع الانفجار على بعد بضع مئات من الأمتار من موقع خارج منطقة الآلية الأمنية وفي منطقة يعرف الأتراك بوجود قوات أمريكية بها"، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات أمريكية ولم ينسحب أفراد أمريكيون من كوباني.

وأكد البيان إلى أن "الولايات المتحدة ما زالت تعارض الانتقال العسكري التركي إلى سوريا وخاصة الاعتراضات على العمليات التركية خارج منطقة الآلية الأمنية وفي المناطق التي يعلم الأتراك بوجود قوات أمريكية فيها، الولايات المتحدة تطالب تركيا بتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى عمل دفاعي فوري".

وفي سياق آخر، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن استهداف مسلحين لدورية للشرطة العسكرية الروسية بعبوتين ناسفتين في جنوب سوريا، وأوضح رئيس مركز المصالحة الروسي اللواء أليكسي باكين خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، أنه تم تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع في طريق سير دورية الشرطة العسكرية الروسية في محافظة درعا السورية.