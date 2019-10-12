سعر اليورو اليوم في مصر

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت، في عدد من البنوك الخاصة والحكومية، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.80 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر إيران التنمية

سجل سعر اليورو في بنك مصر للتنمية إيران 17.89 جنيه للشراء، و18.080 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.81 جنيه للشراء، و18.08جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.82 جنيه للشراء، و18 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 17.80 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.80 جنيه للشراء، و18.019 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية نحو 17.81 جنيه للشراء، و18.03 جنيه للبيع.