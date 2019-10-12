وصلت منذ قليل، صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة، إلى محكمة شربين الجزئية مرتدية النقاب، -كانت لا ترتديه قبل اتهامها في تعذيب الطفلتين أماني وجنة- وذلك في أولى جلسات محاكمتها في قضية ضرب حفيدتها أماني محمد سمير، 6 سنوات، بقرية بساط كريم الدين بمحافظة الدقهلية.. ومنعت المحكمة دخول الصحفيين إليها، ومنعت الاقتراب من المتهمة، التي حضرت وسط حراسة أمنية مشددة.

وأكد مصدر مسؤول أن محامي المتهمة رفض حضور الجلسة، كما أن الطفلة أماني لم تحضر أيضا، بينما حضر أشرف عبد الوهاب، محامي أسرة الطفلين أماني وجنة.

وعاشت الطفلة أماني مع والدها الكفيف، إلى أن صدر حكم بضم حضانة الطفلتين أماني وجنة إلى جدتها للأم منذ حوالي 9 أشهر بعد انفصال والديها منذ أكثر من 3 سنوات، وانقطعت أخبارهما عن والدها إلى أن ظهرت "جنة " في مستشفى شربين المركزي وبها إصابات متفرقة بالجسم وادعاء حرق مع حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية لتموت متأثرة بإصابتها ثم ظهرت أماني وبها نفس الإصابات في الجسم وأعضائه التناسلية.

يذكر أن القضاء ينظر ما تعرض له الطفلتين في قضيتين منفصلتين الأولى مقتل الطفلة جنة أمام جنايات المنصورة والتي أمرت بعرض المتهمة على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية والثانية أمام جنح شربين بضرب الطفلة أماني.