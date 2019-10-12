يلتقي منتخب مصر نظيره البتسواني وديًا يوم الاثنين، الموافق 14 أكتوبر الحالي، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وبتسوانيا على استاد برج العرب في الإسكندرية في الساعة 7 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة على قناة "On Sport 1".

وضمت قائمة المنتخب النهائية لمواجهة بوتسوانا كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: رجب بكار – أحمد فتحي – محمود علاء – باهر المحمدي – أحمد حجازي - أيمن أشرف – عبدالله جمعة – محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حمدي فتحي – عبدالله السعيد – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – عمر جابر - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد النني.

خط الهجوم: حسام حسن – عمر السعيد - أحمد حسن "كوكا".