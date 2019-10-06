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دراسة جديدة عن جريمة ختان الإناث: تنتشر بالريف و74% من مرتكبيها أطباء

دراسة جديدة عن جريمة ختان الإناث: تنتشر بالريف و74% من مرتكبيها أطباء

منذ زيارة هيرودوت.. 10 اكتشافات تاريخية شكلت خريطة حوض نهر النيل

منذ زيارة هيرودوت.. 10 اكتشافات تاريخية شكلت خريطة حوض نهر النيل

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في إيران بـ"الرصاص والحجارة"

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في إيران بـ"الرصاص والحجارة"

جريمة خلال لقاء صحفي: إصابة محرر "ناشونال جيوجرافيك" ومصرع تاجر مخدرات

جريمة خلال لقاء صحفي: إصابة محرر "ناشونال جيوجرافيك" ومصرع تاجر مخدرات

رمضان صبحي وقائمة المنتخب ونصر أكتوبر.. في صدارة بحث "جوجل"

رمضان صبحي وقائمة المنتخب ونصر أكتوبر.. في صدارة بحث "جوجل"

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على من تقع المسؤولية القانونية في غرق الطفلة كارما بنادي وادي دجلة؟

على من تقع المسؤولية القانونية في غرق الطفلة كارما بنادي وادي دجلة؟

من مليون إلى نصف مليار جنيه.. كيف تربح عبر أبرز مسابقات الـ"أون لاين"؟

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بين "الثورة والنصر والكنيست".. أبرز خطابات السادات: في 6 ساعات

بين "الثورة والنصر والكنيست".. أبرز خطابات السادات: في 6 ساعات

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من إيطاليا إلى الإمارات.. مصريون ناجحون يدعمون بلادهم في "مصر تستطيع"

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