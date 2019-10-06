رمضان صبحي وقائمة المنتخب ونصر أكتوبر.. في صدارة بحث "جوجل"

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رمضان صبحي

أحرز رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الهدف الخامس بشباك أسوان، بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا بملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح نتيجة اللقاء تقدم الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف، بعد أن تقدم أجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة للمارد الأحمر.

وجاء الهدف من خلال مجهود فردي لرمضان صبحي، بعد أو راوغ لاعب أسوان وسدد بشباك مسعد عوض حارس أسوان.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى للدوري على حساب سموحة بهدف دون رد، في حين حقق انتصارا كبيرا بالجولة الثانية على حساب الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.

وخاض الأهلي لقاء أسوان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

قائمة المنتخب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي.

وضمت القائمة 19 لاعبا محليا، إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن "كوكا".

وفضل الجهاز الفني اعلان القائمة اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة إبلاغ اللاعبين قبل حلول الغد الذي يعد إجازة رسمية.

وضمت القائمة:محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام في حراسة المرمى، وفي الدفاع رجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي، وفي خط الوسط، طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات وعمر جابر، وفي الهجوم حسام حسن وعمر السعيد.

وجاء استقرار الجهاز الفني على ضم 23 لاعبا وتقنين عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز وإضفاء الطابع الرسمى على مباراة بتسوانا الودية المقبلة لتحقيق أكبر مكاسب فنية.

نصر أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 511 لسنة 2019، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019.

ونص قرار رئيس الجمهورية المنشور في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم، 5\10\2019 على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموفق 6 أكتوبر من عام 2019 بالنسبة للفئات التالية:

- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6\10\2019، 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمد 5 سنوات.

- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل 6\10\2019 متى كان نفذ ثلث مدتها بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.

- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وأمضوا في السجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.