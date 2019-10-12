"أماني والمرحومة جنة زي بناتكم اللي ترضوه ليهم إحنا راضيين به".. هكذا قالت ليلي حافظ، جدة الطفلتين جنة وأماني –لوالدهما-، بعد صدور الحكم بمعاقبة جدتهما لأمهما "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة" بتهمة ضرب حفيدتها "أماني محمد سمير 6 سنوات، من قرية بساط كريم الدين" بـ الحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 15098 لسنه 2019 جنح شربين.

وقالت الجدة من ناحية الأب لـ"الوطن": "اللي مولع في قلبنا اللي حصل للطفلة جنة، ونفسنا نشوف الحكم العادل في جدتهم النهاردة قبل بكرة".

وأضافت: "اللي حصل حرق قلوبنا على البنات دي ولعت في الطفلتين وعضتهم بأسنانها، وخلعت أظافر أماني بالبنسة وقرصتها بالكماشة من كل ناحية، وإحنا راضيين بحكم القضاء".

ابن عم والد الطفلتين: عاوزين حكم يهدي نارنا

"عاوزين حكم يهدي نارنا في قتل جنة".. هكذا أكد أبو الفتوح حلمي، ابن عم والد الطفلتين، وقال إننا ننتظر عدالة القانون فيها، وأقل شيء هو الإعدام.

وحضر عدد من عائلة الطفلتين اليوم في محكمة شربين الجزئية، أثناء نظر محاكمة المتهمة بضرب الطفلة أماني.

وقضت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية على "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة" المتهمة بضرب حفيدتها " أماني محمد سمير 6 سنوات، من قرية بساط كريم الدين " بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ضرب المجني عليها

يذكر أن القضاء ينظر ما تعرض له الطفلتين في قضيتين منفصلتين الأولى مقتل الطفلة "جنة" أمام جنايات المنصورة والتي أمرت بعرض المتهمة على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية والثانية أمام جنح شربين بضرب الطفلة أماني.