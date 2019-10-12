قضت الدائرة الرابعة الأمور المستعجلة بمحكمة بني سويف، برئاسة المستشار محمد سيد زين، رئيس المحكمة، في الدعوى رقم 103 لسنه 2019، بتعيين حارس ومصفي قضائي لمشروع أبراج المعلمين الكائن بناحيه بندر بني سويف، الخاص بنقابة المعلمين في بني سويف.

وجاء في حيثيات الحكم أن يكون الحارس القضائي مهمته بعد استلام المشروع الإطلاع على الحسابات وكل العقود والمستندات الخاصة بمشروع أبراج المعلمين ابتداء من شراء الأرض و كل ما هو متعلق بقائمه عرض الأسعار للوحدات وقيمتها ومراجعة آلية السداد وما تم سداده من قبل المدعين المشترين، وكذلك مراجعة إمكانية الاستمرار وتنفيذ المشروع في المدة الزمنية المقبولة ومراجعة كل المستندات والتراخيص لمشروع أبراج المعلمين.

وكانت كريمان عبد الباقي مصطفى، مديرة مدرسة ابتدائي، ومصطفى محمد عبد الباقي بالتربية والتعليم، قد تقدما بدعوى حملت رقم 103 لسنه 2019 مستعجل بني سويف، وانضم إليهم 21 آخرين من المعلمين طلب تعيين حارس ومصفي قضائي لمشروع أبراج المعلمين.

وقال أحمد علي عبدالجليل، محامي المدعيين، إن أكثر من 350 معلما قد تقدموا بشراء الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع عقب الإعلان عنه في 2016، مضيفا، "سدد المعلمون مقدم حجز الوحدات بقيمة 50% من قيمة الوحدة السكنية، بالإضافة إلى أربع دفعات ربع سنوية بمقدار 25 في المائة من سعر باقة الوحدات إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات لم يتحقق من مشروع أبراج المعلمين ما يتجاوز جزءا بسيطا من الأعمال".

وأشار مصطفى الديب، نقيب المعلمين في بني سويف، إلى أن النقابة اتخذت إجراءتها القانونية، التي تتضمن الاستئناف على الحكم، مؤكدا أن العمل يسير على قدم وساق في مشروع الأبراج الذي تبنته النقابة وجارٍ العمل به حتى قارب على الانتهاء في البرج رقم 1 والبرج رقم 2، وجارٍ الانتهاء من أوراق بدء العمل في باقي الأبراج.

وأضاف، "نحترم الأحكام القضائية تماما ولا تعقيب عليها، إلا أننا نوضح موقفنا فقط وما نسعى إليه هو خدمة أبنائنا من المعلمين".