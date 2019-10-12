قالت مصادر أمنية، إن ضباط من الامن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تواصل جهودها لضبط الشاب المتهم بقتل والده، ودفنة في مقبرة أسمنتية، ببولاق الدكرور، بسبب رفضه إعطائه أموال لشراء المخدرات.

وأضافت المصادر أن 4 مأموريات انطلقت للبحث عن المتهم في الأماكن التي يتردد عليها، لضبطه ومناقشته حول ملابسات الواقعة، وعرضه علي جهات التحقيق.

وذكرت تحريات وتحقيقات مباحث الجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث القطاع أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغا من عمرو 51 سنة، فني هندسي ومقيم أكتوبر، بغياب والده محمود 70 سنة، موظف بالمعاش والمقيم بمنطقة صفط اللبن، بولاق الدكرور، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد أيمن السكوري معاون المباحث، إلى مكان المنزل محل إقامة المتغيب، وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب مقيم بالعنوان المشار إليه صحبة زوجته "نجاح"، وشقيق المبلغ من الأب ويدعى "محمد" 31 سنة، سيئ السمعة والسلوك، دائم التشاجر مع المتغيب بسبب النقود، لشراء المخدرات.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث، أنه بمناقشة زوجته أقرت أنها عادت يوم الأربعاء الماضي من زيارة كريمتها فتبين لها عدم تواجد الزوج المتغيب، وبالاستعلام من نجلها أخبرها أنه خرج بعدها، إلا أنه لم يشاهده، وبفحص المنزل عثر على آثار رمال بالشقة وبتتبعها قادت إلى أسفل سرير الابن "العاق"، حيث وجدوا آثار إسمنت حديث، وبفتح حفرة الإسمنت صدرت رائحة كريهة، وبالفحص تبين وجود جثة مدفونة.