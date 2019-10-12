أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، أن زلزالا بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة تشيبا وسط البلاد، وذكرت وكالة الأرصاد - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن الزلزال وقع في الساعة 6:22 مساء بتوقيت اليابان على عمق 80 كيلومترا، لكنها لم تحذر من وقوع موجات المد "تسونامي"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الاوسط".

وفي سياق آخر، وصل الإعصار هاجيبس، اليوم، السواحل اليابانية، في الطريق إلى طوكيو، ترافقه أمطار غزيرة ورياح أدت إلى مقتل شخص، مع انزلاقات أرضية وإجلاء للسكان، ولامس الإعصار اليابسة قبيل الساعة 07:00 مساءا بالتوقيت المحلي، في شبه جزيرة إيزو الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر من جنوب غرب طوكيو، وفق ما أعلنت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية.