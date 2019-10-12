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تحصيل 876 مليونا قيمة طلبات التصالح على مخالفات البناء في البحيرة

تحصيل 876 مليونا قيمة طلبات التصالح على مخالفات البناء في البحيرة

افتتاح مركز الإرشاد الزراعي في بلاط بالوداي الجديد

افتتاح مركز الإرشاد الزراعي في بلاط بالوداي الجديد

اجتماع لمكافحة التسرب من التعليم في الفرافرة

اجتماع لمكافحة التسرب من التعليم في الفرافرة

التعليم العالي تطالب الجامعات الخاصة بالتوسع في التخصصات التكنولوجية

التعليم العالي تطالب الجامعات الخاصة بالتوسع في التخصصات التكنولوجية

الإثنين.. الشاعر علاء جانب يشارك في احتفالية أم البطل بنقابة الصحفيين

الإثنين.. الشاعر علاء جانب يشارك في احتفالية أم البطل بنقابة الصحفيين

كوريا الشمالية تهدد اليابان وتتهمها بتعمد إغراق سفينة صيد تابعة لها

كوريا الشمالية تهدد اليابان وتتهمها بتعمد إغراق سفينة صيد تابعة لها

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أخبار البنوك.. كيف تفتح حساب وديعة في بنك مصر؟

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لا لتدمير أطفالنا.. ولما أغلقت المعلمة الباب على يد "سيد".. قالت: "حصل خير"

الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

دافع عن فتاة فذبحه المتحرش.. القصة الكاملة لـ"شهيد الشهامة"

دافع عن فتاة فذبحه المتحرش.. القصة الكاملة لـ"شهيد الشهامة"

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كتاب وقطة وحضن.. صور لمحمد صلاح أثارت الجدل عبر الـ سوشيال ميديا

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