أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلدهان، رفض بلاده القاطع المساس بسيادة الدول مهما كانت الظروف، معربا عن التضامن الكامل مع سوريا والحرص على سلامتها وسلامة أراضيها ووضع حد لإراقة الدماء وتغليب صوت الحكمة.

ودعا بلدهان في كلمته أمام الدورة غير العادية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة العراق لمناقشة العدوان التركي على شمال شرق سوريا والتي ألقاها في وقت سابق، اليوم، إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قائلا: "إن حل الأزمة السورية يدعونا جميعا أن نستجمع جهودنا كعرب لمرافقة ودعم سوريا في استعادتها لأمنها واستقرارها، وأن نعمل بإخلاص على رفع الغبن عن الشعب السوري الشقيق وتمكينه من العيش بسلام على أرضه واحترام خياراته"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

العراق تدعو لعودة سوريا للجامعة العربية

وأعرب بلدهان، عن أسفه لعقد مثل هذا الاجتماع لبحث تطورات الأزمة السورية في ظل استمرار غياب سوريا عن الجامعة العربية، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الخيارات العسكرية لم يسهم يوما في تسوية الأزمات الدولية بل كان دائما سببا في تفاقمها، ويبقى الخاسر الأكبر في ظل هذه الظروف المأساوية ، المدنيون العزّل.

وتابع بلدهان قائلا: "إن الجزائر استبشرت خيرًا بالتقدم المحرز مؤخرا بعد الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، ما أعطى بصيص أمل لتغليب الحل السياسي الذي لطالما نادت به بلاده منذ بداية الأزمة لتأتي التطورات الأخيرة لتعيدنا خطوات إلى الوراء".

وجدد المسؤول الجزائري، دعم الجزائر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، داعيا إلى مواصلة جهوده تجاه مختلف الأطراف الدولية المتدخلة في سوريا لتقريب مواقفها والوصول إلى الهدف المشترك ألا وهو التسوية السياسية المنشودة.

وأشار بلدهان إلى أن الجزائر عملت منذ اندلاع الأزمة، كل ما في وسعها، في سبيل إيجاد حل سياسي سلمي توافقي، يحقن دم الشعب السوري الشقيق، ويلبي تطلعاته المشروعة في الحرية والديمقراطية، مع رفضها التدخلات الأجنبية في الشأن السوري الداخلي.

وتشنّ تركيا، منذ الأربعاء الماضي، عدوانا عسكرياً على الشمال السوري، ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي أبدت خشيتها من أن يُؤدي ذلك لعودة تنظيم داعش الإرهابي، الذي تحتجز قوات سوريا الديموقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات مكتظة.