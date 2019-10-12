ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، برئاسة أحمد دسوقي، بالتعاون مع التموين والصحة خلال حملة تفتيشية على الأسواق ومحال بيع وتداول السلع الغذائية، عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 3 محاضر بيئة لعدم نظافة بيئة العمل، إضافة إلى تحرير 18 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة الصحية.

كما ضبطت الحملة وأعدمت 25 كيلو سردين مملح صغير الحجم غير محتفظ بخواصه الطبيعية، وإعدام 3 عبوات من عصائر مجهولة المصدر، وضبط كميات من المقرمشات "مخلفات مصانع" غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وشدد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، على هامش الحملة، على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية، والأجهزة والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين، ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين، ولضمان جودة و سلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.