قال المكلف بإدارة الملف الإفريقي لدى وزارة الخارجية الأمريكية، كريس شيروم، إن بلاده ملتزمة بدعم الكاميرون وأنشأت عددا من البرامج الجديدة لجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب للكاميرون ولإفريقيا بوجه عام بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا "أجوا" الذي يمنح أصحاب المشروعات الأفارقة العديد من التسهيلات، مضيفا إن الولايات المتحدة لا تتجاهل أفريقيا ففي ديسمبر من العام الماضي 2018 أطلقت الحكومة الأمريكية 3 مبادرات متتالية بهدف دعم أواصر العلاقات التجارية مع القارة السمراء ودفع عجلة الاستثمار هناك.

وأكد شيروم، أن "واشنطن"، لم تتخل عن الكاميرون قط، غير أنها باتت متأكدة من قدرة القوات الكاميرونية على السيطرة على جماعة "بوكو حرام" النيجيرية، موضحا أن بلاده تتابع الأمر عن كثب، وأهم ما يشغلها هو محاربة الفساد وتحقيق الديمقراطية وإحلال السلام واحترام حقوق الإنسان هناك.