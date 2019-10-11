هاجم الإعلامي عمرو أديب، جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب موقفها الداعم للغزو التركي لدولة سوريا، قائلًا: "كل الإخوانجية لغاية الحاجة عزة الجرف كتبوا تغريدات وقالوا أيوه كده يا أردوغان اضرب في سوريا جامد".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن كل أفراد الجماعة أيدوا أردوغان بشكل هيستيري لضرب واحتلال دولة عربية، واصفًا الغزو التركي بأنه "بلطجة سياسية غير طبيعية".

وأكد أديب، أن أحدًا من الأطراف الدولية لم يتحرك لوقف العدوان التركي على سوريا حتى الآن، مشيرًا إلى أن قطر تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي دعمت الغزو التركي للأراضي السورية.

وواصل: "قطر مش بتقف غير جنب تركيا وإيران، لأن القصر الأميري في الدوحة يحرسه حراس أتراك، أمير قطر ميستجريش يقول بِم لأردوغان، والدوحة مسيطر عليها من القوات البرية التركية، وأميرها معندهوش وميعرفش يعني إيه دولة".