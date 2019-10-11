قال الإعلامي عمرو أديب، إن الغزو التركي لدولة سوريا مصيبة، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سمى عملية القوات المسلحة التركية في سوريا بـ"نبع السلام".

وسخر أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، من العملية، مسميًا إياها بـ"نبع الدمار والدم وكل شيء سيء".

وأضاف، أن أدروغان ألقى خطابًا أمام حزبه للحديث عن العملية، هاجم فيه دولتين ورئيس جمهورية، مشيرًا إلى أن كل العالم ضد الغزو، مثل بلدان الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية: "ساب ده كله ومردش غير على دولتين، مصر والسعودية".

وأشار، إلى أن الرئيس السيسي بادر بإدانة الغزو، لافتًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أدانت العدوان التركي على الأراضي السورية: "الموقف المصري كان سريعا، واضحا، قويا، وعنيفا، وذلك على لسان الدولة المصرية".

وواصل: "أردوغان اتجنن واتعصب وساب الدنيا كلها واتكلم على عبدالفتاح السيسي، رغم إن التصريح المصري بديهي، لأننا ضد تقسيم وغزو دولة عربية، وأدرك ان الدولة المصرية ستظل تلاحقه".