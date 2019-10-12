أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن تمويل مشروعات العاصمة ذاتي، لافتًا إلى أن الدولة لم تدفع "مليمًا" في العاصمة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "اشترينا العاصمة الإدارية من الدولة، وبدأنا أعمال الترفيق باختلاف أنواعها وقسمنا وخططنا من خلال أكبر الاستشاريين في العالم وأعلنا بيع الأراضي".

وتابع أن حصيلة بيع الأراضي التي تحصل عليها إدارة العاصمة الإدارية الجديدة من المطورين تُستخدم في الصرف على العاصمة الإدارية والمرافق المختلفة.

وواصل: "نعتبر مشروع الحي الحكومي جوهرة التاج لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، فهو عبارة عن 36 مبنى، وتكلفة هذا الحي تتحملها إدارة العاصمة وهي منفصلة عن الدولة.. إحنا بنبيع كويس والأسعار كويسة، وبعنا أكتر من 70% من الأراضي الصالحة للبيع في المرحلة الأولى".