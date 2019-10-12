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65 % نسبة الانتهاء من مشروع البرلمان بالعاصمة الإدارية

65 % نسبة الانتهاء من مشروع البرلمان بالعاصمة الإدارية

عاجل.. حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيلت"

عاجل.. حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيلت"

مقاتلات التحالف العربي تستهدف عدة مواقع للحوثيين في محافظة حجة اليمنية

مقاتلات التحالف العربي تستهدف عدة مواقع للحوثيين في محافظة حجة اليمنية

أبو يصور "حبيبي ياليل" مع مريم أبو عوف وتارا عماد

أبو يصور "حبيبي ياليل" مع مريم أبو عوف وتارا عماد

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لـ زرع الأشجار داخل المقابر

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لـ زرع الأشجار داخل المقابر

المتهم بالاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة للنيابة: "فكرته حرامي"

المتهم بالاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة للنيابة: "فكرته حرامي"

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أخبار البنوك.. كيف تفتح حساب وديعة في بنك مصر؟

أخبار البنوك.. كيف تفتح حساب وديعة في بنك مصر؟

بعد مقتل البنا.. فراج وطلبه والزغاوي: "جدعان ماتوا بسبب الشهامة"

بعد مقتل البنا.. فراج وطلبه والزغاوي: "جدعان ماتوا بسبب الشهامة"

هل يستحق 100 مليون؟.. أرقام رمضان صبحي مع الأهلي منذ استعارته

هل يستحق 100 مليون؟.. أرقام رمضان صبحي مع الأهلي منذ استعارته

عقب إعلان وفاته.. 8 معلومات عن "ليونوف" أول من مشى على سطح القمر

عقب إعلان وفاته.. 8 معلومات عن "ليونوف" أول من مشى على سطح القمر

لا لتدمير أطفالنا.. ولما أغلقت المعلمة الباب على يد "سيد".. قالت: "حصل خير"

لا لتدمير أطفالنا.. ولما أغلقت المعلمة الباب على يد "سيد".. قالت: "حصل خير"

الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

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