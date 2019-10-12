أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن وجود الحواس البشرية في بعض البشر ليس دليلا على أنها تعمل، مضيفًا: "ممكن واحد يكون عينه مفنجلة، إنما يكون أعمى القلب والبصيرة، وممكن واحد ودنه يستخبى فيها أرنب، إنما أصم، وممكن واحد يكون لسانه قد كده، إنما مبيقلش كلمة حق في حياته".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "في ناس بتفهم كلام ربنا كويس وبيحرفوه مع سبق الإصرار والترصد، في ناس جوارحها معطلة، قلوبهم مسودة، واتقفلت صمامات الفهم عندهم، لأنهم عندهم معاصي وذنوب وأجندات وحسابات، دول الإخوان الإرهابيين".

وتابع: "بعض البشر يبذلون مجهودًا بدنيا كبيرًا في اللهو ويقومون للصلاة وهم كسالى، كأنه بيجرجر جبل".