قدمت الفنانة هند صبري وليلى علوي ولطيفة وكندة علوش، واجب العزاء في وفاة المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، وأقيمت مراسم العزاء في مسجد فريد شوقي، بمنطقة العجوزة في الجيزة.

وغيب الموت المخرج التونسي شوقي الماجري، فجر الخميس، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة ليتم إعلان وفاته، عن عمر ناهز الـ 58 عاما.

كان المخرج الراحل شوقي الماجري، يتواجد في القاهرة من أجل التحضير لمسلسل جديد، واستجابت السفارة التونسية بالقاهرة لأسرة "الماجري"، وسرعان ما جرى إنهاء إجراءاته لنقله إلى مثواه الأخير في تونس.

شوقي الماجري من مواليد نوفمبر 1961، وقدم العديد من الأعمال التي تعلق بها الجمهور في الوطن العربي، أبرزها "أسمهان" و"سقوط حر" و"مملكة النمل"، وأعمال أخرى كثيرة اسعدت الملايين من عشاق السينما والتليفزيون.