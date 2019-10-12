قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم، إن 11 حالة جديدة وصلت إلى مركز السموم، مصابة بالتسمم الغذائي إثر تناولها وجبة فسيخ، ليصبح إجمالي حالات التسمم التي استقبلها المركز بسبب تناول الفسيخ خلال 14 يوما، هي 82 حالة.

وأضافت "غانم"، لـ"الوطن"، أن نحو 47 حالة، من إجمالي الحالات التي استقبالها المركز، خرجت بعد تماثلها للشفاء، فيما جرى احتجاز 3 حالات بالعناية المركزة، بجانب وجود 31 حالة بالمركز ما زالوا يتلقون العلاج، بينما توفيت حالة الثلاثاء الماضي.

كان مركز السموم بالإسكندرية أصدر بيانا عاجلا، السبت الماضي، بشأن ما جرى رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيًا، وبشكل فوري عن تناوله، مؤكدا استقباله 21 حالة في الساعات الأولى، فيما توفيت سيدة عمرها 50 عاما، إثر تناولها وجبة فسيخ من محافظة كفرالشيخ.