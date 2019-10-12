نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز المورد للصناعة على النحو التالي:

6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين.

ويستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1162 لسنة 2014، 1685 لسنة 2014، 1021 لسنة 2015، 1556 لسنة 2019، 1557 لسنة 2019 المشار إليها لباقي الصناعات، ويتم مراجعة هذه الأسعار كل ستة أشهر في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز، وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 المشار إليه.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنـــــــا.