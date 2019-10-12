عثرت سلطات الكونغو الديمقراطية على طائرة النقل التي تحطمت أمس الأول الخميس بعد وقت قصير من إقلاعها من شرق الكونغو الديمقراطية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن ركاب الطائرة وهم 4 من أفراد الطاقم و4 من العاملين في الرئاسة الكونغولية، مازالوا فى عداد المفقودين.

وكانت الطائرة التابعة لسلاح الجو الكونغولي تقل السائق الخاص لرئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، ومدير إدارة الشئون اللوجستية (الإمداد والتموين)، علاوة على بعض الجنود، حيث كانت في طريقها من جوما لكينشاسا غير أنها اختفت من شاشات الرادار بعد ساعة واحد من الإقلاع.