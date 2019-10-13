وصف الإعلامي وائل الإبراشي، لجوء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب عدوانه على الشمال السوري بإطلاق اللاجئين السوريين على الدول الأوروبية بأنه ابتزازا للمجتمع الدولي.

وأضاف "الإبراشي" خلال تقديمه لبرنامجه "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، أن أردوغان لا يريد من أي دولة التعليق على حربه في شمال سوريا ووصفها بأنها احتلال أو غزو، موضحا أن فرنسا قررت تعليق صفقة معدات عسكرية مع تركيا.

وأوضح الإعلامي أن الدول العربية والأوروبية والكبرى أكدت أن ما يفعله أردوغان في سوريا حاليا بأنه عدوان وعليه التوقف فورا، متابعا: "الدول الأوروبية وصفت ما يفعله أردوغان بالابتزاز".