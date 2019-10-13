أديب عن خطر الجفاف المائي: "ليه لحد دلوقتي بنتوضى بـ 40 لتر مياه"

علق الإعلامي عمرو أديب، على تقرير نشر عن التغير المناخي يؤكد أن حوض البحر المتوسط "يجف"، محذرا من خطورة الشح المائي وعدم ترشيد الاستخدام.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "حوض البحر المتوسط اللي بيطل عليه فرنسا وإطاليا والمغرب واحنا ودول تانية في أوروبا وإفريقيا واللي تعداد الناس اللي عايشين حواليه نص مليار فيه أزمة".

وأضاف أديب أن التقرير الذي نشرته إحدى الدوريات العلمية كشف أن درجات الحرارة في منطقة حوض البحر المتوسط ترتفع أكثر من بقية المناطق على سطح الكوكب، وحذر التقرير من أن نحو نصف مليار نسمة من 3 قارات معرضون لخطر الجفاف ونقص المياه العذبة والجفاف إذا لم تتخذ إجراءات بهذا الشأن.

وتابع أديب: "لازم الناس تاخد بالها من المياه ومن حصتها في المياه، هنا في مصر بنستخدم مياه أكتر من أي حد في الشرق الأوسط، وملناش دعوة بسد النهضة، رغم إن فيه مشكلة".

وتساءل: "هو ليه مفيش برامج توعية وإعلانات؟ ونوعي الناس ونطبق المخالفات على الناس اللي بترش كل يوم قدام المحلات والناس اللي بتغسل عربياتها في الشارع، الناس حاطه إيدها في المياه الباردة، عندنا مشكلة مياه بجد، ليه لحد دلوقتي بنتوضى بـ 40 لتر مياه أو نسيب الحنفيات مفتوحة وإحنا بنحلق".