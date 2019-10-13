وزير التعليم يعلق على حفل مدرسة السويدي للتكنولوجيا: ما أجمل الشباب

نشر وزير التربية والتعليم، فيديو وصورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من حفل مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

وعلق الوزير، بقوله: "لمحات من حفل مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الصناعات المصرية لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة وهذه اللقطات من حفل ظهر اليوم في وجود المهندس الفاضل محمد زكي السويدي بعد (أسبوع معايشة) لطلاب المدرسة الجديدة في محافظة الشرقية".

واختتم قائلا: "ما أجمل شباب هذا الوطن وما أجمل الأمل في مستقبل أفضل إن شاء الله". وظهر الطلاب بالفيديو يرددون القسم بالحفاظ على المهنة والأخلاق.