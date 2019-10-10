قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تصنيف مصر في التعليم طبقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي سجل المراكز الأخيرة في السنوات الماضية.

وأشار شوقي، خلال لقاء مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن المفكر محمود عباس العقاد قال إن مصر لم يوجد فيها تعليم، مضيفًا: "ولسه متواجدش والمسألة مش مسألة شهادة لكن مهارات حقيقية".

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تأليف مناهج تساعد على زيادة مهارات الطلاب والذي يحدد ما يتعلمه الطالب كل عام، وأنهم قاموا بعمل كتب جديدة وطريقة تقييم جديدة وغيَّروا التعليم من الصف الأول للصف الثالث للتعليم النشط، مشيرًا إلى أن تخرج هؤلاء الطلاب سيواكب استراتيجية مصر في 2030.

وأوضح وزير التعليم أن وزيرة التعليم الفنلندية أخبرته أنهم استغرقوا 50 سنة من أجل تطوير التعليم، مشيرة إلى أن عدد طلابها 600 ألف طالب وأنها علقت على تطوير التعليم المصري قائلة إن المصريين لا يمتلكوا رفاهية الوقت: "هما 600 ألف طالب وصبروا 50 سنة واحنا مش صابرين 6 شهور".

واعترض شوقي على مطالبات البعض بتطوير التعليم بدهان المدارس وبناء الأحواش: "أنا عايز أبني العقول الأول والحوش مطلوب".

وأكد شوقي أن الطلاب ليس لديهم مهارات وأن كتاب التعليم الذي ألفه محمود عباس العقاد لن يتمكن بعض الطلاب من قراءته وفهمه "هيبقى بالنسبة لهم هيروغليفي".