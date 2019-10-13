بوتين يطالب القوات الأجنبية غير الشرعية مغادرة الأراضي السورية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن تغادر جميع القوات الأجنبية غير الشرعية الأراضي السورية.

وخلال حديث لقناة "RT"، أكد بوتين أن القوات الروسية المتواجدة في سوريا بطلب من دمشق، وستنسحب من الأراضي السورية إذ قالت القيادة المستقبلية الشرعية لسوريا إنها لم تعد بحاجة لها.

وأضاف الرئيس الروسي بأن على كل من هم موجودون في أراضي أي دولة بشكل غير شرعي، وفي الجمهورية العربية السورية على وجه التحديد مغادرة هذه المنطقة، ومؤكداً أن هذا ينطبق بشكل عام على جميع الدول، وإذا كانت القيادة المستقبلية أي القيادة الشرعية لسوريا ستقول إنها لم تعد بحاجة إلى وجود القوات المسلحة الروسية فهذا ينطبق بالطبع على روسيا الإتحادية أيضا.

وأضاف: "نناقش اليوم هذه المسألة بصراحة تامة مع جميع شركائنا الإيرانيين والأتراك ولقد تحدثنا مرارا وتكرارا عن ذلك لشركائنا الأمريكيين، وتحدثت بصراحة مع زملائي بأنه يجب تحرير أراضي سوريا من الوجود العسكري الأجنبي ويجب استعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بالكامل".