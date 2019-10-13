أديب يشيد باحتفاء صندوق النقد بالاقتصاد المصري: مش بيجامل حد

علق الإعلامي عمرو أديب، على إشادة صندوق النقد الدولي بنجاح برنامجها في مصر قائلا، إن المؤسسات الدولية لا تجامل الدول وإذا وجدت إنجازا فإنها تشيد به.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "فيه دول عملت برامج مع الصندوق وفشلت زي الأرجنتين، ودا شبيه أما تسلف حد فلوس فيه اللي يعرف يصرف نفسه ويقف على رجليه وفيه اللي بياخد الفلوس ويقع".

وتابع أنه يحسب للاقتصاد المصري عدم الانهيار، و"يحسب لاقتصادنا إن البطالة قلت، والتشغيل زاد وحافظنا على ارتفاع الجنيه أمام الدولار، رغم كل دا معدل النمو ارتفع، وكان الوضع ممكن يبقى أسوأ كتير".

وأكد على ضورة وجود اهتمام أكبر بالحلول الاجتماعية، "الحلول الاجتماعية لازم تزيد بسبب قسوة مردود الإصلاحات وعشان تقل على المواطنين".