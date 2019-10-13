بدأت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإذاعة الفيلم التسجيلي "الحقيقة والتحدي" إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، عن حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس السيسي: "الفيلم اتكلم عن الاستنزاف، طيب ما إحنا بقالنا 6 سنين في سيناء في حرب مع الإرهاب، هو ده مش استنزاف لقدراتنا، هو مش اللي بيستشهد ده وبيصاب ابن مصر؟، لما كل ده حد يحاول يشوهه أو يسيء له يبقى لازم ننتبه كويس ولازم نخلي بالنا كويس".

وأضاف السيسي: "لا الجيش طلب تبرعات من المصريين لبناء قدراته، ولا قال لا صوت يعلو صوت المعركة، الجيش والدولة اتحركوا لبناء الدولة في أثناء الاستنزاف اللي بيتم علينا، يعني حرب في سيناء وبناء في كل حتة فيكي يا مصر، عشان محدش يعطلنا ولا يقيد حركتنا والبلد تطلع لقدام".

وتقام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين تحت عنوان "إرادة وتحدي"، بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بمناسبة مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر.