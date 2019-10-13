أعلنت الأمم المتحدة الأحد أنّ عدوان تركيا الدامي على مواقع الأكراد في شمال شرق سوريا أجبر 130 ألف شخص على الفرار من منازلهم، مشيرة إلى أنّها تتوقع ارتفاع هذا العدد أكثر من 3 مرّات.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركي في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس: "انتقلنا إلى سيناريو الاستعداد لنزوح ما يقارب من 400 ألف شخص داخليًا في أنحاء المناطق المتأثرة بالعملية التركية"، مضيفًا أنّ هؤلاء سيكونون "بحاجة إلى المساعدة والحماية".

وأفادت الأمم المتحدة الجمعة بأنّ نحو مئة ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم منذ العدوان التركي الأربعاء، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنود بلاده بالانسحاب من المنطقة الحدودية.

لكنها حذّرت لاحقًا من حالات نزوح جديدة من المناطق الريفية في محيط تل أبيض وراس العين مع إشارة التقديرات الأخيرة إلى أنّ العدد "تجاوز 130 ألف شخص".

وأكدت الوكالة الدولية في آخر تقييم لها أنّه "لا يمكن التحقق من الأرقام الدقيقة"، واستقر كثير من النازحين عند أقاربهم أو لدى مجتمعات محلية مضيفة، لكن أعدادا متزايدة تصل إلى ملاجئ جماعية، بما فيها مدارس.

وحذّرت الأمم المتحدة من تأثير أي تصعيد إضافي في العملية التركية أو التحولات المفاجئة في الجهات المسيطرة على الأرض، وأفادت: "لا يزال القلق بالغ بشأن المخاطر التي تواجه آلاف النازحين الضعفاء بمن فيهم نساء وأطفال في مخيمات عدة للنازحين".

ولفتت الأمم المتحدة كذلك إلى وجود تداعيات عدة أخرى للهجوم العسكري الذي يجري على عدة جبهات على الحدود بين سوريا وتركيا، وأعربت كذلك عن قلقها على سلامة موظفي 113 منظمة إغاثة دولية وتابعة للأمم المتحدة في المنطقة، بينما خفضت عدد موظفيها الدوليين إلى 200 من 384.