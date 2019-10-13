علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التدخل العسكري في شمال سوريا، قائلا إن من فعل هذا في سوريا أهلها.

وأضاف الرئيس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ31 بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد، "بتقولوا إنه في تدخل في شمال سوريا، طيب ما تسألوا اللي حصل في شمال سوريا حصل ليه؟.. مين اللي عمل كده في سوريا؟.. اللي عمل كده في سوريا أهلها، وهو المطلوب إشعال الموقف، وهو اللي بيخليني اتكمل على الجيل الرابع من الحروب".

الرئيس محذرا: حد يفكر كده يقرب من مصر؟

وأكد السيسي: "لو أمن وسلامة المصريين مرتبطة بيا أنا فأنا أرخص تمن.. إنما أنتو من غير ما تقصدوا ممكن تضيعوا المصريين 100 مليون، وبصوا اللي حصل في البلاد اللي حوالينا محصلش باعتداء مباشر.. أنا مش هتدخل كتير إحنا موقفنا واضح من الدول العربية كلها، وكان في إجماع على موقف عربي واحد برفض التدخل في سوريا".

الرئيس مخاطبا المصريين: كل المؤسسات زائلة.. لكن مصر لا تزول

وتابع بأن الهواتف المحمولة تسهل الاستهداف لشرائح الشباب لإشعال البلاد، وبمجرد بأن يحدث التحرك تضيع البلاد، "الحاجة الوحيدة اللي تصروا عليها إنكم ماتمسوش مؤسسات البلد، من أول مؤسسة الرئاسة لأي مؤسسة أخرى كله يزول ولكن مصر لا تزول"، مضيفا: "والله لا يستطيع أحد بقدرة الجيش الموجود في مصر أن يقترب من مصر.. طيب حد يفكر كده يقرب من مصر".