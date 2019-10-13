قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر تسعى لإيجاد حل لأزمة سد النهضة مع إثيوبيا، وذلك خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، في مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف السيسي: "إحنا واخدين بالنا من نفسنا أوي في الميّة وفي كل حاجة، وفكر الدولة مختلف تماما عن فكر الإنسان اللي في الشارع، إحنا بنحل مشكلات على المستوى القومي والوطني، الناس كانت بتقول الكهرباء هتتحل إزاي واتحلت"، متابعا: "مستعدين نصدر لأوروبا وآسيا وأفريقيا ونعمل الربط مع دول أخرى، واللي اتعمل فيكي يا مصر ما يتعملش في 20 ولا 30 سنة، وحقي هاخده عند ربنا".

الرئيس: مش سايبين حتة فيكي يا مصر إلا وعاملين فيها شغل

وتابع الرئيس أنّ "الخطط والإنجازات عملها المصريين، وإحنا بنفكر نقطع ميّة النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر ونستبدلها بميّة محلاة، إحنا خلصنا الخطة دي بتكلفة 200 مليار، والسنة الجاية 300 مليار جنيه، إحنا مش سايبين حتة فيكي يا مصر إلا وبنعمل فيها شغل؟.. إحنا مش سايبين حاجة".

وأكد السيسي أنّ بناء الأطفال ليس قاصرا على التعليم فقط، لكن الأسرة ودور العبادة والإعلام، والمجتمع بمؤسساته يجب مجابهة التطور الكبير الذي حدث في مجال الإعلام، أه شغالين فيه ولكن هياخد وقت، وكل اللي بتتمنوه هياخد وقت لأنها دولة بتتحرك".