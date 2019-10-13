وقعت مواجهات بين الشرطة في هونغ كونغ ومتظاهرين مؤيدين للديموقراطية، نظموا تجمعات مفاجئة في مواقع مختلفة من المدينة، رغم أن عدد المشاركين كان أدنى من الأسابيع الماضية، وكانت الاحتجاجات أقل عنفا.

وانطلقت تظاهرات في أحياء مختلفة من المدينة، وقام بعض المتظاهرين بقطع طرقات وسكك حديد ورسموا على الجدران وكسروا نوافذ المؤسسات التجارية الموالية للصين.

وأوقفت الشرطة العشرات في إطار محاولتها اعتراض التحركات، لكن المواجهات بين الطرفين كانت أقل حدة من أخرى وقعت في وقت سابق هذا الشهر، حينما تعطلت المدينة بسبب أكبر تحرك احتجاجي شهدته منذ بدء التظاهرات قبل أربعة أشهر.

وفي حي مونغ كوك، خرجت عناصر شرطة مكافحة الشغب من سيارة بلا علامات اخترقت حاجزا مصنوعا من سقالات خشب البامبو، وسارعوا بمطاردة متظاهرين وقاموا بتثبيتهم على الأرض وتوقيفهم.

وشاهد مراسل لوكالة "فرانس برس" في وقت لاحق حشوداً من المتظاهرين يقومون بضرب امرأة في منتصف العمر، لأنها ساعدت الشرطة في إزالة الحواجز.

وقام هؤلاء بلكم المرأة وضربها بالمظلات وتلطيخ وجهها بالوحل، وهاجم محتجون متشددون بشكل متزايد المناهضين لهم في الأسابيع الأخيرة فيما اعتدى الموالون لبكين على الناشطين المؤيدين للديموقراطية منذ بدء الاحتجاجات خلال الصيف.

وفي حي تاي بو، اقتحمت عناصر الشرطة مركزاً تجارياً قام محتجون برسم شعارات على بعض المتاجر الموجودة فيه. وتم تخريب مكتب حكومي قريب.

وقالت الشرطة إنه تم إطلاق الغاز المسيل للدموع في منطقتين نُفذت فيهما تجمعات مفاجئة وشوهدت مواجهات سريعة وقعت في أربعة مواقع أخرى.

وعلى المنصات الإلكترونية حيث تنظم التظاهرات التي ليس لها قيادة محددة، أطلق الناشطون اسم "أزهروا في كل مكان" على تحرك الأحد، مشجعين الناشطين على التجمع في المراكز التجارية في كافة أنحاء المدينة.

وعلى الرغم من أن التحركات كانت أصغر حجماً، لكن تشتتها قوّض قدرات الشرطة، وكانت قادرة على جلب الفوضى إلى أجزاء من المدينة خلال هذا الأسبوع التاسع عشر للتظاهرات.

وقالت متظاهرة قدمت نفسها باسم شان لوكالة "فرانس برس": "أنا غاضبة"، مضيفةً "أريد أن تحلّ الحكومة كل جهاز الشرطة".