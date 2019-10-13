اختتمت فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي نظمتها الوزارة في محافظة دمياط بمشاركة 120 فتاة من محافظات الإسكندرية وبورسعيد والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور حسام عبدالغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط ومدير عام إدارة الدفاع الاجتماعي بالوزارة.

وصرحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية بأنّ الفعاليات تضمنت احتفالية تحت عنوان "في حب مصر" بمشاركة الفتيات من 7 مؤسسات في مسابقات ثقافية وفنية ورياضية، وتنظيم رحلات ترفيهية للفتيات.

وأشارت الوزارة إلى أنّ المؤسسات المشاركة هي دار ضيافة القبة ومؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات بالعجوزة ومؤسسة رعاية الفتيات بالمنصورة ومؤسسة رعاية الفتيات بالباكتوش ومؤسسة القاصرات ببورسعيد ودار الفتاة لرعاية الفتيات بالإسكندرية، ودار ضيافة البنات بدمياط.

وأكدت الألفي أهمية تلك الأنشطة بهدف بناء شخصية الأبناء وتلبية احتياجاتهم والمشاركة الفعالة في مظاهر الحياة العامة وتعديل سلوكهم عن طريق الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، ما يساهم في دمج أبناء دور الرعاية.

وأوضحت أنّ عدد مؤسسات الرعاية يبلغ 40 بينها مؤسسات للفتيات وللبنين و8 دور ملاحظة، كما أنّ مؤسسات الدفاع الاجتماعي تعمل على رعاية وحماية الأبناء وإعادة التنشئة الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر أو للانحراف ومساعدة أطفال أسر المسجونين، حتى لا يتردى أحد أبنائها بعد إعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعادة إدماجهم، إضافة إلى 255 مكتب مراقبة اجتماعية و189 نادي دفاع اجتماعي.

وفي ختام الحفل تم توزيع هدايا على الفتيات المشاركات، وتكريم المتسابقات الفائزات، وحصل على المركز الأول في المسابقات الدينية والثقافية دار ضيافة البنات بدمياط، يليه في المركز الثاني دار ضيافة القبة للفتيات بالقاهرة.