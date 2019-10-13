بسبب خلافات الجيرة.. القبض على عاطل بتهمة قتل شاب في الساحل

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من القبض على عاطل لاتهامه بقتل شاب بعد نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة، جرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى العام، مفادها بوصول شاب في العقد الثاني من العمر جثة هامدة، ومصابا بطعنة نافذة بالصدر، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وعاطل يدعى "أشرف. م"، 22 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وتطور الأمر إلى مشاجرة، أخرج على إثرها الجاني سلاح أبيض مطواه، وطعن الضحية ما تسبب في مصرعه في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.